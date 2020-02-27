شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراءات وقائية وخطة ممنهجة لوضع خطة للتعامل مع فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يزف بشرى للمواطنين، وهي أن الحالة المصابة بفيروس كورونا شفيت تمامًا بعد قضاء فترة حضانة الفيروس لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن جميع التحاليل التي تمت للمريض أثبتت أنها سلبية تمامًا.

Advertisements

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة لتلك الحالة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه بذلك أصبحت مصر خالية تماما من فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه ستكون هناك إجراءات وقاية وخطة ممنهجة لوضع خطة للتعامل مع فيروس كورونا لوضع إجراءات مشددة على القادمين من الدول التي ظهر بها المرض.

وأشار خالد مجاهد إلى أنه سيكون هناك 20 جهازًا كاشفًا للحرارة ستكون موجودة بالمطارات والموانئ، يساعد على عدم حدوث ازدحام من خلال صالات الوصول.