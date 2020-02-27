شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «تعليم الإسكندرية» يزور العاصمة الإدارية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وفدًا ضم قيادات وموظفين وطلبة الاتحادات الطلابية والطلاب المثاليين على مستوى المحافظة للمرحلتين الإعدادية والثانوية من الإدارة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقالت «شرف» في بيان، الخميس، إن الهدف من الزيارة هو التعرف على أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرة إلى أن الزيارة تعد سابقة من نوعها للإدارة.

وأكدت أنه تمت زيارة كاتدرائية ميلاد السيد المسيح التي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، حيث تسع لـ1200 ديسك خشبى بسعة 4800 شخص، فضلًا عن مسجد الفتاح العليم الذي يعد أكبر مسجد في الشرق الأوسط والمدينة الرياضية.

وأوضحت أن إنشاء مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح يعد مفخرة للمصريين ومنصة عالمية لإرسال عدة رسائل، أهمها أن المصريين نسيج واحد مسلمين ومسيحيين وأن مصر هي دولة المواطنة الحقيقية وكل مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات وله الحق في عبادة ربه بأسلوبه وطريقته وموضع مولده وكانت رسالة واضحة جدا للجميع.

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد من وسط الإسكندرية التعليمية يزور العاصمة الإدارية الجديدة