10 معلومات عن إيفان بافلوف عالم وظائف الأعضاء الحاصل على جائزة نوبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس ذكرى رحيل عالم وظائف الأعضاء الروسى، إيفان بتروفيتش بافلوف، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب لأبحاثه المتعلقة بالجهاز الهضمى، ومن أشهر أعماله نظرية الاستجابة الشرطية التي تفسر بها التعلم.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن إيفان بتروفيتش بافلوف، فى ذكرى رحيله كما يلى:

1- ولد إيفان بتروفيتش بافلوف، فى ريازان بروسيا فى 26 سبتمبر 1849، وكان والده قسا لإحدى القرى.

2 - تعلم إيفان بافلوف القراءة في السابعة من عمره، إلا أنه لم يلتحق بالمدرسة بشكل رسمي إلا في سن الحادية عشرة، بسبب تعرضه لإصابات جسيمة من جراء سقوطه من سور مرتفع على رصيف حجري،و أنهى تعليمه الأولي في مدرسة الكنيسة، ثم التحق بمعهد اللاهوت بها، حتى عام 1870.

3 - فى عام 1870 التحق إيفان بافلوف بقسم الفيزياء والرياضيات بجامعة سان بطرسبورج.

4 - في عامه الجامعي الرابع فاز بحثه الأول عن الفسيولوجيا العصبية للبنكرياس بجائزة جامعية رفيعة.

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5 - وفي عام 1875 أنهى إيفان بافلوف دراسته بتفوق كبير في مجال العلوم الطبيعية، لكنه كان مدفوعاً بشغف كبير بعلم وظائف الأعضاء، فالتحق بالأكاديمية الطبية الجراحية.



6 - حصل على درجة الدكتوراه عام 1878، ثم حصل على ميدالية ذهبية سنة 1879 تقديراً لتفوقه.



7 - عمل إيفان بافلوف أستاذاً ورئيس قسم الفيزيولوجيا بالأكاديمية الطبية العسكرية، حتّى عام 1924 وعضواً في أكاديميّة العلوم.

8 - يعتبر إيفان بافلوف مؤسس الدراسات التجريبية الموضوعية للنشاط العصبي الأعلى "السلوك" عند الحيوانات والإنسان، مستخدماً منهج المنعكسات الشرطيّة واللاشرطيّة.

9 - حصل إيفان بافلوف على جائزة نوبل في الطب في عام 1904 لأبحاثه المتعلقة بالجهاز الهضمى.

10 - توفى إيفان بتروفيتش بافلوف فى مثل هذا اليوم 27 فبراير عام 1936.