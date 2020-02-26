شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تطلب من واشنطن تأجيل آخر جولة من محادثات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بـ«سد النهضة» الذي تشيده على النيل الأزرق.

وصرّح المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا، لـ«رويترز»: «طلبنا التأجيل لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور»، دون الخوض في التفاصيل.