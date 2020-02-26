شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صاحب السمو الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأربعاء وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ بعد صلاة العصر غدًا الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، مختتمًا «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».