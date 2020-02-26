شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مبارك أضاع على مصر العديد من الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس الراحل حسني مبارك، كان حاكمًا متوسطًا أضاع العديد من الفرص على مصر، موضحًا أنه كان حاكمًا وطنيًا أدى دوره طوال 30 عامًا وكانت فترة تحول.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة يلتقي نجلي الرئيس الراحل مبارك والسيدة سوزان منذ 10 سنوات في الجنازة اليوم، بسبب اعتقادهم انتقادي لهم في كتابي «الفرص الضائعة».

وأكد المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الشعب المصري عاطفي يرتبط دائمًا بماضيه ويتأثر بمن يتعرض لضغوط مثل الرئيس الراحل مبارك خلال آخر 10 سنوات في حكمه.