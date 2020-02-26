شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لحل مشكلة أطباء امتياز طب قصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العيني، وقال إنه تم إصدار هذه القرارات للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبي؛ وحرصًا على مستقبل أطباء الامتياز.

وبحسب بيان، الأربعاء، تضمنت القرارات التي أعلنها الدكتور محمد الخشت، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطبيق قانون المرتب 80%؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بـ 50 كليو مترًا طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019 ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم، والإمضاء تحت إشراف مسؤول التدريب ومدير المستشفى الفرعي، وتقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة على أن لا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وعمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء، إلى جانب خصم 50%؜ على الإقامة بالمدن الجامعية لأطباء امتياز قصر العيني.