شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مكتب ترجمة رسمّية بدار القضاء العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأربعاء، قرارًا بإنشاء مكتب ترجمة رسمّية بمحكمة استئناف القاهرة، ومقرها دار القضاء العالي. وجاء بالقرار الوزاري: «يتعين إخطار مكتبي الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات التابعين لوزارتي الخارجية، والعدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق، والمستندات المترجمة». وذكر الوزير، يأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية، والخدمة المدنية«.

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