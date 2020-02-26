تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث مدينة نصر لـ 22 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث مدينة نصر، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013، لجلسة 22 مارس لطلبات الدفاع.

كانت محكمة النقض قررت إعادة محاكمة 30 متهمًا بعد قبول الطعن المقدم منهم، من بين 76 متهمًا، اشتركوا وآخرون في 28 ديسمبر 2013 في تجمهر مؤلف من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة "جامعة الأزهر" من ممارسة عملها.

والتأثير على رجال السلطة العامة باستعمال القوة، حال كون بعض المتهمين حاملين عبوات حارقة وزجاجات "مولوتوف" وألعاب نارية وأسلحة بيضاء و"مطواة قرن غزال" وحجارة وأدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقيدت القضية برقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر، والمقيدة برقم 6917 لسنة 2011 كلي شرق القاهرة.