أخبار مصر | عاشور يعقد لقاءً مفتوحًا مع المحامين بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور يعقد لقاءً مفتوحًا مع المحامين بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءً مفتوحًا مع محامي أسوان، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة المحامين، للتحاور حول تطوير المهنة، والاستماع لأسئلة الجميع والرد عليها واستكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها النقيب العام مع المحامين.

جاء ذلك عقب إفتتاح عاشور نادي النقابة في أسوان عقب تطويره بواسطة شركة الانتاج الحربي للمشروعات الهندسية، ويضم قاعات متعددة الأغراض ومطعم وكافتيريا ومنطقة أطفال وغرف لإدارة شئون النقابة الفرعية.

