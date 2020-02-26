"الأمن العام" يكشف غموض اختطاف ربة منزل في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختطاف ربة منزل بالمنيا، وتبين اتفاقها مع نجل شقيق زوجها وآخر على ارتكاب الواقعة لمساومة زوجها بسبب خلافات بينهم، وأمكن ضبط المتهمين.

تلقى مركز المنيا بلاغاً من مدير مكتب مقاولات 52 سنة، مقيم بدائرة المركز وله محل إقامة آخر بدائرة قسم المطرية بالقاهرة "بقيام زوجته"، ربة منزل 27 سنة " بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، ومبلغ 75 ألف جنيه واصطحاب ابنهما 5 سنوات، وترك منزل الزوجية لخلافات الزوجية، وأضاف باتصال مجهول به وطلب منه مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح زوجته وابنهما.

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وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلاً من: زوجة المبلغ ربة منزل 27 سنة، ابن شقيق المُبلغ عامل 23 سنة مُقيم بالمقطم بالقاهرة"، مدرب جيم " 24 سنة مُقيم بالقاهرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبط ربة المنزل و العامل، ومدرب الجيم واعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها والاستيلاء علي المشغولات الذهبية و مبلغ الفدية المطلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.