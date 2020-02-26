مصر | استمرار حبس المتهمين بقتل سيدة في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس المتهمين بقتل سيدة في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس العامل ووالده، ١٥ يوما، على ذمة التحقيقات، الذي برر الإبن أنه قام بقتل زوجته، دفاعًا عن شرفه بعد أن شاهدها في أحضان والده.

استعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها العامل بمنطقة الوراق، لرؤيته لها في أحضان والده المسن، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت النيابة استمعت لأقوال الوالد، الذي أكد أنه قام بمعاشره زوجة نجله، مبديًا ندمه على ارتكاب ذلك، لافتًا أنه يوم الواقعة، دخل نجلة فجأة من عمله ورأينا سويًا، فقام الإبن بطعنها بالسكين، فيما قام الوالد بكتم أنفاسها خوفًا من الفضيحة.

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واستمعت النيابة، في وقت سابق لأقوال "أحمد. م"، المتهم، الذي أكد أنه كان يشك في سلوكها في الفترة الأخيرة، نتيجة تكرار الخلافات الزوجية بينهم. وأفاد الزوج في اعترافاته أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسا علاقة محرمة، فاستهل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها في بطنها على الفور، دفاعًا عن شرفه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.