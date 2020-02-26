مصر | التحقيقات تكشف كواليس العثور على رضيعة في الدقي

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على طفلة رضيعة بمنطقة الدقي، فيما طلبت الاستعلام عن أسرة الطفلة، وفحص بلاغات التغيب، وإجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة حديثة الولادة، ملقاه بإحدى مناطق الدقي، ترتدي كامل ملابسها، ملصق بساقها اليمنى اسم الأم وتدعى "آية عبده محمد"، واسم الطبيب الذي أجرى عملية الولادة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الدقي، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على طفلة ترتدي ملابسها كاملة بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على طفلة حديثة الولادة، وتم نقل الطفلة إلى حضانة مستشفى ٦ اكتوبر.