شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة لرفع الوعي السياحي لدي المواطنين والمتعاملين بالقطاع السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعباسية، الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة الحملة القومية للوعي السياحي، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشءون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخبراء في مجال التسويق، والشركة المنفذة للحملة، وعدد من قيادات الوزارة.

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وتهدف هذه الحملة إلى التواصل مع جميع فئات الشعب المصري وخاصة الأطفال عن طريق الإعلانات التليفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية في الشوارع وعلي مواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالسياحة وأهميتها، لزيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومردودها على اقتصاد مصر القومي.

كما ترتكز محاور الحملة على تدريب عدد من العاملين بالمواقع السياحية والاثرية والمتعاملين مع السائح في مختلف المنشآت السياحية والاثرية والشوارع والبازارات وابراز السلوكيات السليمة تجاه السائح ومواجهة أي ظواهر سلبية بهدف تحسين طرق التعامل مع السائح وتشجيعه على تكرار الزيارة إلى المقاصد السياحية المصرية عدة مرات.

ومن المقرر تطبيق محاور تلك الحملة بشكل عملي على أرض الواقع خلال الشهور القليلة المقبلة.