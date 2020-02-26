شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصافح سوزان وعلاء وجمال مبارك لتعزيتهم في الجنازة العسكرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال لتقديم واجب العزاء بمسجد المشير طنطاوي.
وكان مبارك توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.
ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.
وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع جنازة مبارك، وذكر التليفزيون الرسمي أنه سيتم نقل الجثمان جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.
من جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.
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