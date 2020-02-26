شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ«نعش» مبارك.. وعلاء وجمال يرافقانه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رافق علاء وجمال مبارك جثمان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي.

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وتقام جنازة عسكرية في القاهرة لمبارك الذي توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.

ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع مبارك وذكر التليفزيون الرسمي أنه سيتم نقل جثمان مبارك جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

من جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.