شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي طلعت زكريا تروي كواليس جديدة من لقاء والدها بمبارك منذ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل، تفاصيل جديدة عن كواليس لقاء والدها بالرئيس الراحل حسني مبارك وقت أن مر الفنان بأزمة صحية شديدة قبل عدة سنوات، ونشرت عبر حسابها على «انستجرام» صورة اللقاء الذي جمع الثنائي وكتبت تحت عنوان «رد الجميل» تفاصيل ما حدث، ولفتت إلى أن الرئيس الأسبق وقف إلى جوار والدها وأعاده إلى مصر بعد رحلة علاج طويلة في باريس.

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وحينما تماثل للشفاء، تلقى اتصالا من الرئيس مبارك سأله فيه «نفسك في إيه يا طلعت؟»، فرد قائلا: «إني أشوفك يا ريس». وبعد مرور عام على هذه المكالمة الهاتفية، تلقى طلعت زكريا اتصالا من مكتب الرئاسة وأخبروه بأن الرئيس حدد له موعدا من أجل لقائه، مؤكدة أن والدها في هذه الليلة لم يتمكن من النوم.

وتقول «إيمي» إنه «حينما استقبله الرئيس مبارك باغته قائلا: أنت جاي تقابل رئيس جمهورية يا طلعت.. مش لابس بدلة ليه؟.. جاي بقميص وبنطلون!، فأجابه زكريا قائلا: من كتر التوتر يا ريس معرفتش ألبس ايه»، وتبادلا بعدها الحديث الضاحك.

وأكدت ابنة طلعت زكريا أن أسرتها حتى الآن مازالت على تواصل مع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، حيث يحرص دائما على الاطمئنان عليهم، بعد وفاة والدها في أكتوبر الماضي.