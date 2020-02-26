شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ«الأخوة الإنسانية»: الإجراءات الوقائية للحماية من «كورونا» غاية في الأهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن الأخبار المتتالية عن انتشار فيروس كورونا، والمشاهد المؤلمة للضحايا المتداولة عبر وسائل الإعلام تحتم علينا جميعًا كبشر التضامن والتعاطف مع ضحايا ومصابي فيروس كورونا في كل مكان في العالم.

Advertisements

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية في تصريحات له، إن الإجراءات الوقائية للحماية من المرض ومنع انتشاره أمر غاية في الأهمية، ولكن أيضًا مساعدة تلك المجتمعات التي تفشى فيها المرض والوقوف إلى جانبها حتى خروجها من هذه المحنة هو من أولى واجبات الأخوة الإنسانية.

وأوضح أن الأخوة الإنسانية رحمة تتخطى الحدود والاختلافات والمعتقدات، الأخوة الإنسانية قلب يحزنه ما يصيب البشرية، ويد تمتد بالعون والمساعدة لإنقاذ المكلومين والضحايا والمصابين.

وشدد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية على أن إنهاء هذه المأساة ومواجهة كورونا ليست مسؤولية الدول التي أصابها المرض فقط، بل هي مسؤولية العالم كله بدوله وشعوبه وهيئاته ومنظماته، حتى شفاء آخر مريض، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا، وتمنياتيه بالشفاء العاجل لكل المصابين.