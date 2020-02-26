شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 7 طرق للحماية من كورونا.. خط ساخن للاستفسار عن المرض الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان 7 طرق هامة للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد فى إطار خطتها لمنع نقل أى عدوى محتملة بين الأشخاص..

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1.. تجنب المرضى: تجنب المخالطة اللصيقة مع أى شخص لدية أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.

2.. نظافة اليدين : نظف اليدين بالماء والصابون من خلال الفرك السريع مدة لا تقل عن 20 ثانية مع استعمال معقم يدين كحلي.

3.. استعمال المناديل: عند السعال أو العطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكم الملابس أو بثنى الكوع.

4.. سلة المهملات: القى المناديل فى سلة مهملات مغلقة.

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5.. تجنب الحيوانات: تجنب التعامل مع الحيوانات البرية دون استخدام وسائل الوقاية

6.. طهى الطعام: قم بطهى اللحوم والبيض جيدا

7.. اتصل بالخط الساخن 105 للحصول على استفسارات أكثر عن المرض.

كانت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، أكدت أن غسيل اليد المعروف بالنصيحة الذهبية يمثل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن غسيل اليد بالماء والصابون بشكل دورى وكذلك استعمال معقم الأيدى يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد، مؤكدة أن مسألة غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية بعد السعال أول العطس وعند رعاية مريض وكذلك بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن غسيل اليد يجب أن يكون بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدى لأى سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.