شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد ضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية بمدينة الخليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جامعة الدول العربية تصاعد الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية الشرسة التي تهدف إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وتهجير سكانها منها، واستمرار اقتحام الحرم الإبراهيمي، ومنع المسلمين من الصلاة فيه.

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وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلى، في تصريح صحافي له اليوم، بمناسبة الذكرى الـ25 لمذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل التي ارتكبها السفاح «باروخ غولدشتاين» ضد المصلين العزل، على ضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية في الخليل وأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والطلب من الأمم المتحدة إيجاد آلية مناسبة تنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الشأن، لمنع تكرار هذه المذابح والممارسات الإرهابية التي ترتكب يومياً في حق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، بتشجيع وبرعاية من الإدارة الامريكية وبتوافق مع الخطة الأمريكية التي تنكل بأبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا إن هذه الذكرى الأليمة تعود مجدداً بعد قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي «بنيامين نتنياهو» بوقف عمل قوة المراقبين الدوليين بمدينة الخليل والتي تم إقرار تأسيسها نتيجة لتلك المذبحة المروعة لتوفير هذا الحد الأدنى من أعمال الرقابة الدولية، مما يجعل المواطن الفلسطيني وحيداً في مواجهة إرهاب قطعان وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية المدعومة من جيش وسلطات الاحتلال.

كما حذر أبوعلى، من خطورة قرارات سلطات الاحتلال فيما يتعلق بتصعيد العبث بالحرم وتركيب مصعد آلي لتأكيد سيطرتها عليه، والبدء بإجراءات واسعة لتهويد الخليل والتي سيكون لها عواقب خطيرة ستؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة، مؤكداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الإطار