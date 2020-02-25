شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء 90% من مشروع ترميم أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، الانتهاء من ٩٠% من مشروع ترميم قرية شالي الآثرية التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى في واحة سيوة باعتبارها أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة حيث تضم عشرات الآلاف من المنازل العتيقة يرجع تاريخ إنشائها إلى سنة 600 هجرية.

وقال "متولي" في بيان، الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من إزالة كتل الكرشيف المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية بالاضافة إلى تثبيت الكتل الغير مثبتة جيداً لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة.

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وأوضح أن الشركة المنفذة استخدمت في الترميم المدخلات البيئية الطبيعية نظرا لنوعية المنازل الموجودة بها حيث تتم الأعمال تحت إشراف كامل من وزارة الآثار (قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية) وقطاع المشروعات حيث تتحمل تكلفة المشروع بالكامل دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية وذلك بهدف إعادة القرية إلى شكلها وطابعها الآثرى العتيق وعمل نماذج من المنازل توضح طريقة المعيشة واساليبها لقدماء المصريين في القرية وانماط حياتهم وطريقة بناء المنازل منذ مئات السنين من خلال المواد الخاصة بالطبيعة.

ولفت إلى أن الترميم يتم باستخدام مادة الكرشيف والمصنوعة من الطين والحُمرة وفتات الطوب الصغير لعمل خلطة تشبه الأسمنت الأبيض ذات اللون السكرى شديدة الصلابة لترميم الجدران وفى نفس الوقت تسمح مسماتها بدخول الهواء وخروجه للتكيف مع الطبيعة فضلا عن عمل فتحات كبيرة أعلى المنازل بما يشبه «الشخشيخة» لإدخال الضوء الطبيعى إلى المنازل كما سيتم الاستعانة بجذوع النخيل وعروق الزيتون لصناعة الأبواب والنوافذ بحيث تعطى عروق الزيتون طابع راحة نفسية وتمتص الحرارة والرطوبة.

وأكد أن القرية ستكون مقصد سياحي بيئي قديم لقطاع كبير من السائحين الذين يهوون هذة النوعية من السياحة للتعرف على معيشة وأسلوب وأنماط حياة القدماء من المصريين.