شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف أنه ليس ابن أبيه.. إنقاذ طالب حاول الانتحار في بني سويف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال مستشفى الفشن جنوب بني سويف، اليوم، طالب، إلى معهد السموم بالقاهرة لتلقي العلاج، على إثر إصابته بحالة تسمم، نتيجة تناوله أقراص مجهولة بقصد الإنتحار، على إثر مروره بحالة نفسية سيئة، عقب اكتشافه بعد علمه بأنه غير معلوم الأهل وأنه متبنى.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بورود إشارة من مستشفى الفشن المركزي باستقبالها «محمد. ع. ح. س» 15 عام، طالب، مقيم مساكن الإيواء بمدينة الفشن، مصاب اشتباه حالة تسمم إثر إدعاء تناول أقراص مجهولة، والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمعهد السموم بالقاهرة.

Advertisements

وتبين من التحريات الأولية أن الطالب أقدم على الإنتحار عقب مروه بحالة نفسيئة سيئة بعد علمه بأنه غير معلوم الأهلية وأنه متبنى من والده الحالي.

كما تبين من التحريات أنه بالانتقال والفحص وسؤال والدة بالتبني ويدعى «ج. ع. م» 50 عام، عامل، قرر تناول ابنه أقراص مجهولة بقصد الانتحار، لمروره بحالة نفسية سيئة، عقب علمه بأنه متبنى وغير معلوم الأهل أو الأسرة، ولم يتهم أحد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 764 إداري مركز شرطة الفشن.