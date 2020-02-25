شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك.. رحيل حقيقي بعد وفاة «16 مرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إعلان رسمي ونعي من نجله، هكذا تأكد خبر وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخراً، الزمته المستشفي مؤخراً والسبب يعود لملاحقة أخبار وشائعات وفاة مبارك منذ تنحيه عن الحكم في فبراير 2011.

2011 انتشرت شائعة وفاته 4 مرات، أولها عقب تنحيه مباشرة عن الحكم وانتقاله للعيش في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي يونيو من نفس العام تناقلت وسائل إعلام أجنبية خبر وفاته داخل المستشفى العسكري الذي مكث فيه لسنوات، وبعد شهر واحد، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مرة أخرى، وهذه المرة وفاة إثر تعرضه لهبوط حاد في ضغط الدم، وفي أكتوبر جاءت الشائعة بوفاته نتيجة توقف وظائف المخ.

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يونيو 2012، بتصدر خبر وفاة مبارك إكلينيكيا داخل المستشفى التي مكث فيها نقلا عن مصادر طيبة، واستمرت ساعات طويلة حتى تم نفيها تماما.

مايو 2013 نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة مبارك داخل محبسه، وهو ما نفته حينها مصلحة السجون، 2014 شائعات الوفاة لاحقته مرتين، وثلاث مرات تناقلت شائعة وفاة مبارك خلال عام ٢٠١٥.

في مايو 2016 وبالتزامن باحتفاله بعيد ميلاده، نشطاء فيسبوك خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ليظهر الأخير وقتها من شرفة المستشفى العسكري على كورنيش المعادي لتحية مؤيديه ونفي الشائعة.

فبراير 2018، خرج محاميه الخاص، فريد الديب، لينفى الشائعات التي لاحقته مجدداً، نهاية العام الماضي 2019، خرج نجله علاء عبر حسابه على موقع التدوين تويتر لينفى الخبر، قائلاً «الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات».

وفي الشهر الذي توفي به، وقبل أيام قليلة خرج محاميه الديب مجدداً لينفى الخبر، ولكن مع صباح اليوم 25 فبراير رحل مبارك لمثواه الأخير، من خلال نجله علاء الذي قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم اعفُ عنه واغفر له وارحمه».