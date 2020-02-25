أخبار مصر | التضامن: الخميس حفل إطلاق برنامج "وعي" للاستثمار في البشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: الخميس حفل إطلاق برنامج "وعي" للاستثمار في البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، الخميس المقبل، حفل إطلاق برنامج 'وعي' للتنمية المجتمعية وهو أول برنامج تطلقه الوزارة لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية من بينها (المواطنة، المشاركة المجتمعية، ختان الأناث، الحد من الزيادة السكانية، صحة المرأة، زواج الأطفال، الحفاظ علي البيئة، التربية الأسرية الإيجابية، محو الأمية، الأكتشاف المبكر للإعاقة)، وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

ويأتي مشروع 'وعي' الذي تطلقه وزارة التضامن الإجتماعى مشروع للإستثمار في البشر.

وكانت أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن الوزارة ستطلق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية.

كما أكدت علي أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذي يعمل على تحويل أفراد الأسر في سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وقد تم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الافراد على العمل، والتركيز على تصميم وتنفيذ سلاسل القيمة المبنية على العرض والطلب في المشروعات المدرة للدخل، والتركيز على القيمة المضافة والعمل الجماعي في المشروعات متناهية الصغر.

وتابعت: أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالي وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء في مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.