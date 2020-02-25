أخبار مصر | التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلق وزارة التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

واستعرضت الوزارة شروط التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 1441هـ 2020 كالأتي:-

- تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل او منتسب ).

- تقديم الطلب ومسدد الإشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 112020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالإعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

- لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها.

- تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.

- تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.

- لا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.

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- يمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.

- برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

- المستوي الثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالي بالمدينة المنورة

- المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و 4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

- المستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.

- تم إختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل.

- تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

- إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران وإعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة.

