أخبار مصر | التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرضت الوزارة شروط التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 1441هـ 2020 كالأتي:-
- تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل او منتسب ).
- تقديم الطلب ومسدد الإشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 112020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.
- أن يكون المتقدم قادر على أداء المناسك بالإعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.
- لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتبارًا من عام 2015م فيما بعدها.
- تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.
- تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية.
- لا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة.
- يمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.
- برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.
- المستوي الثاني فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالي بالمدينة المنورة
- المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و 4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.
- المستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.
- تم إختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار وزارة التضامن في العمل.
- تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.
- إعلان أسعار برامج الحج الأربعة مع نهاية الشهر الجاري فور إعلان قيمة تذكرة الطيران وإعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار البرامج الأربعة.