​"خطة النواب": مناقشة الحساب الختامي لـ42 جهة عن السنة المالية 2018 / 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية، إن اللجنة عقدت 24 اجتماعًا لمراجعة موازنات 15 هيئة عامة خدمية و12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لهيئة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018 / 2019.

واستعرض سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاثنين، بعضًا من الملاحظات التي رصدتها اللجنة الفرعية خلال مناقشة الحسابات الختامية للعام المالي الماضي، وأبرزها ضعف تمثيل الهيئات في مناقشات اللجنة، فضلًا عن عدم قدرة ممثلي الوزارات والهيئات في الرد على استفسارات اللجنة.

وأضاف سالم أن بعض الهيئات والوزارت أرسلت ممثلين غير متخصصين، الأمر الذي أدى إلى عدم الحصول على الإيضاحات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مذكرة بهذه المخالفات إلى مجلس الوزراء للرد عليها.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت بعض المخالفات، مثل حصول وزارة الطيران المدني على قرض بقيمة 50 مليون يورو عام 2003 دون الاستفادة به، موضحًا أنه تم مخاطبة الجهة المسئولة لتقديم توضيح عن المستندات الخاصة بمواضع صرف القرض، حيث أن سداده تم تحميله على الخزانة العامة للدولة.