شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مشروع البحث عن الغاز في «الصعيد» الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن النتائج الإيجابية لأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر تشجع الوزارة على المضى في خططها لجذب المزيد من كبرى الشركات العالمية إلى مصر للبحث والاستكشاف في المناطق البكر الواعدة، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر أعادت شركات عالمية كبرى إلى مصر، وشجعت الشركات العاملة على ضخ المزيد من الاستثمارات.

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ووجه «الملا»، في اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى، الأثنين، بسرعة الانتهاء من الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة لجمع البيانات والمعلومات عن البحر الأحمر والصعيد، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل إحدى أبرز الأولويات في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وأعلن المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة جنوب الوادى، بدء المرحلة الثانية من المشروع المشترك لجمع البيانات الجيوفيزيقية في البحر الأحمر، وخلال الشهر المقبل يبدأ المشروع المشترك لجمع البيانات والمعلومات عن الصعيد على مساحة شاسعة تزيد على نصف مليون كيلومتر مربع باستخدام أحدث التقنيات، موضحًا أن أولى مراحل المشروع تستهدف مساحة ١١٤ ألف كيلومتر مربع.

وأضاف أن الشركة تستهدف، خلال العام المالى المقبل، الاستمرار في تنمية حقول الإنتاج، وزيادة في الإنتاج بنسبة ١٧٪ بمتوسط يومى يتجاوز ٢٧٫٥ ألف برميل. وأشار «عبدالعظيم» إلى أن خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في الصعيد تستهدف ١٨٠ ألف وحدة سكنية خلال العام المالى المقبل بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان.