شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: 210 سيارات لشفط مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحاور الرئيسية بأنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل على مدار الساعة بكافة المعدات والإمكانيات لإزالة أي آثار للأمطار في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار «رسلان»، في تصريحات، إلى أنه تم الدفع بأكثر من 210 معدة لشفط مياه الأمطار بمحافظتى القاهرة والجيزة، موزعة على النحو التالي: (100 معدة بالقاهرة- 50 بالجيزة- 60 بالقليوبية)، تتمركز بالمحاور الرئيسية وجوار الأنفاق والكبارى، وفق خطة الانتشار والطوارئ التي وضعتها الشركة وتم تنفيذها منذ صباح اليوم وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا على التنسيق الكامل مع السادة المحافظين وغرف الطوارئ بالمحافظات والأحياء والأجهزة المعنية.

وأكد رفع أقصى درجات الاستعداد بالشركات التابعة، وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأنفاق ومنازل الكباري.