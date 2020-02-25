شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السياحة المسؤولة عن نقل فريق الزمالك: الأتوبيس لم يتعطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إسلام طلخان، مدير السياحة لشركة دانا المسؤولة عن نقل فريق الزمالك اليوم لاستاد القاهرة، أن موعد نقل الفريق المحدد كان في تمام الساعة الرابعة والنصف تماماً، مشيراً إلى أن «الاتوبيس أخذ مساره الطبيعي من كوبري أكتوبر وأعقبها إصرار الفريق على دخول الحمامات في إحدى محطات البنزين فاضطررنا إلى أخذ اتجاه رمسيس وأعقب ذلك استقلال اللاعبين لسيارات التاكسي ومطالبتنا بالعودة للنادي».

وكشف في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث» أن الاتوبيس لم يتعطل فهو موديل «مرسيدس 600» لعام 2019 وخضع للصيانة في الثالث عشر من الشهر الجاري، ولم يقطع سوى مسافة 60 ألف كيلو متر فقط.

وتابع: «الأتوبيس مراقب بالجي بي إس.. وكان هناك سيارة شرطة مرافقة اعتباراً من رمسيس»، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد مع نادي الزمالك.