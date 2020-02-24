​وزير الطيران المدني يستقبل السفير البريطاني في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، السير جيفري آدامز سفير بريطانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال النقل الجوي، في إطار اللقاءات والزيارات المستمرة بسفراء الدول المختلفة من أجل زيادة وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بالوزارة.

وأشاد وزير الطيران بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية وبخاصة مجال الطيران المدني، وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الطيران في المرحلة القادمة تهدف إلى تطوير وزيادة سعة المطارات الحالية لاستيعاب الكثافة المتوقعة في أعداد الركاب وحركة الشحن الجوي، في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب التعاون مع الدول المختلفة.

ومن جانبه أعرب آدامز عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بقرار عودة خط طيران مباشر للشركة الوطنية مصر للطيران بين شرم الشيخ ولندن، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز أوجه التعاون مع مصر خاصة في مجال الطيران المدني، واثنى السفير على دور وزارة الطيران في رفع كفاءة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، والمطارات الإقليمية، كما أوضح السفير أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في مجال السياحة وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين خاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية كبيرة فى مختلف المجالات.​