شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في اتهام معلم بالتحرش بوالدة تلميذة بمدرسة ابتدائية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر هشام منير عبدالغني، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فتح التحقيق في واقعة اتهام أولياء أمور لمعلم بمدرسة السلام الابتدائية بنات بالغردقة بالتحرش بوالدة إحدى التلميذات، وفرضه عليهن الحصول على دروس خصوصية لديه، وإنه جار التحقق من صحة الواقعة، وفي حالة صحتها، سيجري إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كان عدد من أولياء أمور مدرسة السلام الابتدائية بنات بمدينة الغردقة، تقدموا بمذكرة ضد أحد معلمي المدرسة، يتهمونه بسوء أخلاقه وارتكابه واقعة منافية للآداب داخل المدرسة تتمثل في التحرش بوالدة إحدى التلميذات، بالإضافة إلى إرهابه للتلميذات، وفرضه عليهن دروسًا خصوصية، حيث تقدم عدد من أولياء الأمور بمذكرة، إلى مسؤولي التعليم ضد المدرس، وأنه دائم التهديد للتلميذات حتى وصل به الأمر، بأن يتحرش بوالدة إحداهن داخل المدرسة، وذلك عندما جاءت لتطمئن على ابنتها، وتدخلت إدارة المدرسة، بإنهاء المشكلة وديًا.