مصر | قرار عاجل من القضاء الإداري بحق المخرج خالد يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من القضاء الإداري بحق المخرج خالد يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبة خارج البلاد وإنقطاعة عن حضور جلسات المجلس.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفتة، وخالد يوسف عضو مجلس النواب، واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم".