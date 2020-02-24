شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالقرب من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بنطاق قسم الشروق، وانتقل رجال المرور الى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادة وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار اتجاه المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص واصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفي القاهرة الجديدة، الشروق والبنك الأهلى، و وتمكن رجال المرور من برفع آثار الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.