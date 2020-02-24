أخبار مصر | "صديقة للبيئة".. مواصفات معدات رصف الطرق الحديثة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صديقة للبيئة".. مواصفات معدات رصف الطرق الحديثة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الطرق في مصر تشهد تطورا كبيرا، ويتضمن ذلك عددًا من الأبعاد، ومنها مشروعات تنفيذ وإنشاء محاور نهر النيل، وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات وما تسبب في الحاجة لاستخدام معدات متطورة وحديثة وتكون صديقة للبيئة بهدف تطبيق تطوير شامل.

معدات رصف صديقة للبيئة:

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أنه يتم حاليا استخدام ماكينات حديثة لفرم الاسفلت وإعادة تدويره مرة آخرى بهدف الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها مثلما كان يحدث في السابق.

وأوضح الوزير، أن النقل قامت بشراء ماكينتين رصف حديثتين ومستهدف شراء 6 ماكينات جديدة، وهم من نوعية ماكينة FDR، وماكينة CIR، بحيث تشمل الـ 6 ماكينات ثلاثة من كل نوع، بالإضافة للمعدات المساعدة مثل الهراس.

ماكينة FDR لإعادة تدوير كامل طبقات الرصف:

حيث يتم من خلال هذه الماكينة إعادة رصف الأسفلت من خلال إعادة تدوير طبقات الطريق الحالي، بحيث يتم تفكيك المواد الأسفلتية والأساسية الحالية، ثم يتم إضافة مياه فوق المادة المفككة للحصول على المستوى الأمثل من رطوبة المحتوى بهدف الضغط، ثم تضاف مجموعة متنوعة من المواد مثل الأسمنت الجاف والجير والرماد المتطاير أو يتم دمج مستحلب أسفلتي لإحداث الاستقرار.

من خلال الالتزام بالطرق الهندسية وبروتوكولات الاختبار المناسبة، توفر عملية إصلاح كامل طبقات الرصف دورة حياة للتصميم مقدارها 30 عامًا، مواد الرصف الأخرى مثل القاعدة الخرسانية أو الأسفلتية أو المجمعة تخضع لبرنامج صارم لمراقبة الجودة.

ماكينة CIR لإعادة تدوير الأسفلت:

وتمكن هذه الآلات من إعادة تدوير الأسفلت من خلال عملية رصف صديقة للبيئة توفر الكثير من تكاليف الطحن والتعبئة التقليدية لرصف الطرق، كما أنها قادرة على إعادة تدوير أميال من الطرق في فترة زمنية قصيرة.

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وتعد عملية إعادة التدوير في مكان بارد (CIR) هي عملية رصف تقوم بدلًا من تطبيق كل الأسفلت الساخن المخلوط (HMA) الجديد بمعالجة إزالة الأسفلت الموجود بمعالجته بإضافات البيتومينية و أو الكيميائية ومن ثم استخدامه لتمهيد الطريق.