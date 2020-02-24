شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة بني سويف ينفي احتجاز أي حالات اشتباه بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، صحة ما تردد عن غلق مستشفى الحميات، إثر احتجاز ٥ حالات اشتباه الإصابة بمرض كورونا.

وقال «يوسف»: «كل ما تم نشره أو تداوله عبر قنوات الإخوان كذب»، مؤكدا عدم احتجاز المستشفى لأي حالات اشتباه بمرض كورونا، وأن المستشفى تعمل بصورة طبيعية في استقبال المرضى.

وأذاعت إحدى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية خبرا نقلا عن مصادر صحفية، عن غلق مديرية الصحة في بني سويف لمستشفى الحميات إثر إحتجازها ٥ حالات اشتباه إصابة بكورونا.