شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر للفتوى»: التحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى، إن ظاهرة التحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعا؛ معتبرًا أنها حث على الفتن داخل المجتمع.

وأضاف «الحديدي»، في تصريحات لبرنامج «رأي عام» من تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأحد، أن النبي نهى عن نِطاح الكِباش ومهارشة الديكة؛ إذ كانوا قديما يحضرون الأغنام لتناطح بعضها، كي يضحك الناس، إلى أن حرمها النبي- صلى الله عليم وسلم- لأنها تبعث على الفتنة.

وقال صلى الله عليه وسلم: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»، والمولى عز وجل قال «والفتنة أشد من القتل» و«الفتنة أكبر من القتل».