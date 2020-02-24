شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: النقاد الرياضيون حولوا كرة القدم إلى اقتتال وحرب شديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النقاد الرياضيين مسؤولون عن وصول المباريات إلى معارك، مشيرا إلى أنهم حولوا منافسة كرة القدم إلى اقتتال وحرب شديدة.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجمهور لديه ميول للعنف، متابعا، لا بد من إدراك أن الرياضة تعني منافسة وليس اقتتالا.

وتابع مكرم محمد أحمد أن «علاج الوضع الحالي لكرة القدم يكمن في إدراك النقاد أن هذا الوضع صعب استمراره ولا يؤدي إلى التقدم ولا إلى منافسة حقيقية، بل يخلق كراهية وتعصبا».

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن تشجيع الكرة والتحمس لفريق ضروري حتى تكون المباراة قوية من الجانبين.