شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: خدماتنا لذوي الإعاقة «مش حلوة قوي».. وسنطورها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، القطاع الخاص إلى الدخول في شراكة استثمارية في أموال التأمينات لتعظيم المردود عليها لصالح المنتفعين.

وقالت «القباج» خلال كلمة لها في يوم الموارد البشرية الذي نظمته لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية، الأحد، إن الوزارة تسعى إلى تطوير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات القادمة وفق منهج مستقر ومحفز، مشيرة إلى أن «التدريب وتطوير المهارات أساس مهم في الفكر التنموي للحكومة من أجل الوصول إلى نتائج فعالة وهذا ما نعمل على تحقيقه خلال الفترة القادمة».

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وأضافت الوزيرة أن «٣٦ مليون مواطن يستفيدون من برامج الوزارة، ولكن يجب علينا تطوير خدماتنا لأنها مش حلوة أوي، خاصةً في مجال ذوي الإعاقة»، مشيرة إلى أنه «نسعى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص اليوم إلى وضع أولى قواعد الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية متكاملة وعادلة ومستدامة».

وأوضحت الوزيرة أنه «إذا لم يتم تطوير المؤسسات والموظفين وميكنة العمل وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا تستطيع الحكومة أن تواكب التطور، وأن تحقق الإنجاز الذي تستهدف الدولة تحقيقه».

وأكدت «القباج» أن «الاستثمار في البشر هو كلمة السر في تحقيق التطوير والتنمية خلال الفترة القادمة وهذا أحد المحاور الهامة التي تقوم عليه استراتيجية الوزارة العامين القادمين»، مشيرة إلى أن «هناك ٣.٣ مليون أسرة أي ما يعادل ١٤ مليون مواطن يحصلون على الدعم النقدي المشروط إلى إيلاء عناية خاصة بخدمتي التعليم والصحة لمحدودي الدخل».