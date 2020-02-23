شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس: محمد رمضان غفلنا كلنا ولم يحترم المكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة، إن الفنان محمد رمضان «غفلني وكل العاملين معي»، مضيفا: «رمضان لم يحترمني أو يحترم مكان عملي».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث الشارع»، المذاع على فضائية «المحور»، مع الإعلامي حسن محفوظ، أن الفنان محمد رمضان كان يجب عليه الاستئذان قبل التصوير بالمطعم وكنا سنتعامل معه بكل ذوق، ولكنه غفلنا كلنا.

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أزمة جديدة أثارها محمد رمضان، في مسلسل الأزمات المستمرة التي يثيرها باستمرار، وذلك بعدما أعلن ناصر البرنس، صاحب أحد المطاعم الشهيرة في منطقة إمبابة، مقاضاته وعدم التنازل عن حقه، بسبب دخوله المطعم والتصوير والرقص فيه دون استئذانه، وكذلك استخدام اسمه في مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

الأزمة بدأت بمقطع فيديو بثه ناصر البرنس، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، كشف كواليس ظهور محمد رمضان، في مطعمه قبل أيام، وتسببه في حدوث حالة ازدحام في محيط المطعم، قال فيه إنَّه تفاجأ باتصال هاتفي من قبل أحد العاملين معه في المطعم، يُخبره بأنَّ محمد رمضان سيصل المطعم بعد قليل، مؤكدًا حرصه على استقباله والترحيب به.

وتابع البرنس أنَّه تفاجأ بوجود 8 كاميرات بحوزة المُرافقين لـ رمضان، مواصلًا: «استغربت وقلت أكيد فيه حاجة غلط.. كلمت المُنتج اللي مع محمد رمضان أسأله.. قالي متتكلمش في الموضوع ده علشان متزعلش مني».