عاشور: تنقية الجداول أنقذت النقابة من الإفلاس وحسنت الصورة الذهنية للمحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، وصد غزو التعليم المفتوح، مضيفًا أنهما من أشد المعارك التي خاضتها النقابة في تاريخها، بعد معركة تأسيس وإنشاء النقابة عام 1912.

وأكد "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي سوهاج، بمقر النقابة الفرعية، اليوم الأحد، أن معركة التنقية تمثل تاريخًا فاصلًا بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق، مضيفًا: "استمرار الوضع السابق على التنقية كان سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن التنقية أدت لتحسين الصورة الذهنية للمحامين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها لدى المجتمع نتيجة أن كارنية المحاماة أصبح مع غير المحامين أمثال سائقي "توك توك" وعمال محطات الوقود، بل وصل الأمر إلى أن وجود راقصة ضمن جداول النقابة.

وأكد "عاشور"، أن قرار تنقية الجداول التاريخي كان حياة أو موت من أجل حماية موارد المحامين والحفاظ على صورتهم المعنوية لدى المجتمع، متابعًا: "النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك لضبط الحالات التي تسربت عن طريق الخداع والتزوير".

منبهًا أن إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة كما يريد البعض سيقضي على ما تحقق من إنجازات وخاصة بخدمتي العلاج والمعاش، معلنًا أن النقابة ستدرس زيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري، وستحدد الزيادة وفقًا للحسابات الاكتوارية.

وأوضح "عاشور"، أن النقابة تصدت وقاومت غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات حتى أسقط وألغاه المجلس الأعلى للجامعات، مرادفًا: "لسنا أقل من الجامعات والنيابة والقضاء الذين رفضوا تعيينهم، ونقابة المحامين ليست الحائط المائل".

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وعن قانون المحاماة، قال إن المادتين 50 و51 أكدت حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حظرت القبض على المحامي بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله أثناء عمله، على أن يحرر محضر يحال للمحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيًا، وجعلت التعديلات النقابة سيدة جداولها، وأعطت للمجلس حق التثبت من الاشتغال ووضع ضوابط تجديد الاشتراك.

وأشار "عاشور"، إلى أن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، ما ستجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، ما يساهم في تأدية المحامين لدورهم الدستوري، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية في دستور 2014، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وعن المحامين العاملين بالخارج، أوضح "عاشور"، أن تعديلات قانون المحاماة أنشأت لهم جدولًا خاص يضبط علاقتهما بالنقابة وسيكون على مجلس النقابة القادم وضع لائحته.

وفي سياق متصل، كشف "عاشور"، عن أن النقابة خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أرض للنقابة بسوهاج، من أجل إنشاء نادي جديد عليها، وسيدار بطريقة اقتصادية تدر دخلًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بالتوازي مع تطوير المقر القديم بما يعظم من الفائدة التي يتلاقاها المحامين وتدر دخلا للنقابة الفرعية إضافة لصندوق المعاشات والعلاج.

وعن أزمة أحد المحامين بسوهاج، أفاد "عاشور"، بأن الشكوى الخاصة بالمحامي أرسلت لمكتب وزير الداخلية لتحقيق فيها، مؤكدًا: "مسئول عن كل محامين مصر، ومسئول عن الدفاع عن كل محامي تعرض للأذى حتى أنتصر له، على أن يكون صاحب حق".

وفي سياق أخر، جدد "عاشور" تأكيده دعم جهود الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، حتى يستأصل من جذوره بما يحقق الاستقرار والأمن وخاصة في شمال سيناء.​