السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور والكباري ومرافق عبور المشاه في أحياء منطقة شرق القاهرة، والتي تهدف لتسيير حركة المرور وربط تلك الأحياء بالمحاور الرئيسية للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة حول العاصمة، في إطار خطة التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها محاور القاهرة الكبرى.

كما تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بعدد من المشروعات الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكباري بعدة مناطق وأحياء القاهرة الكبرى وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.