شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يلتقي رئيس بعثة الري المصري بأوغندا لاستعراض التعاون المائي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، بالدكتور عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس الري المصري بأوغندا لاستعراض ما بذلته البعثة المصرية من مجهودات خلال الفترة الماضية لدعم العلاقات المائية بين البلدين.

وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الأحد أنه تم استلام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان وحماية منطقة كسيسى بغرب أوغندا، وجاري الإعداد للمرحلة الثانية، وفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك الأوغندية.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من صيانة المعدات البرية والبحرية والانتهاء من المرحلة الرابعة من المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية، والانتهاء من مشروع مقاومة الحشائش بالمواقع الضحلة في بحيرتي کیوجا وألبرت بأوغندا، والذي نفذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية.

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وأوضح «عبدالعاطي» أن المشروع والذى ساهم فى تحسن الوضع العام بالقرى، قرية بوجندو على بحيرة كيوجا، وقرية وانسيكو على بحيرة ألبرت، وتحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين بمقاومة الحشائش يدويا واستخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) وإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) مما ساهم فى زيادة أواصر الترابط مع السكان المحليين.

وشدد وزير الري على أن مصر تعمل على التوسع في تنفيذ المشروعات المائية المشتركة مع دول حوض النيل ومنها أوغندا، موضحا انه وفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية يجري حاليا تنفيذ عدد من خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه و لخدمة المجتمع الأوغندى، وتعمل بعثة الري دائما على المساهمة فى تحسن الوضع العام بالقرى المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا بالإعداد للمرحلة الخامسة لمشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى.

ومن جانبه أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري إنه تم صيانة وتأهيل وتطوير عدد (6) استراحات تابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا عن طريق التشغيل الذاتي مما أدى الى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز ٢٥% من التكلفة المقررة، كما تم إنشاء السور (٤٥٠ م × ۳٫۲۰م) واللاند سكيب حول عدد (3) استراحات، وكذلك جارى إقامة أسوار حول كافة الاستراحات والمنشآت التابعة للبعثة.

وأوضح التقرير انه من المقرر صيانة وتأهيل عدد (6) مباني لإقامة العاملين الأوغنديين وعدد (6) جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه الاستراحات بجنجا بأوغندا وذلك عن طريق التشغيل الذاتي وكذلك صيانة و أهيل إستراحة كمبالا وإنشاء السور (۲۲۰م × ۳٫۲۰ م) واللاند سكيب حولها.