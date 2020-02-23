شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المحامي أشرف عبدالعزيز على محمد رمضان بعد ظهوره مع «الإبراشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رد المحامي أشرف عبدالعزيز على ما ذكره الفنان محمد رمضان خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري بشأن رفع قضايا ضده. وقال عبدالعزيز في حسابه على «فيس بوك»، الأحد: «رداً على محمد رمضان وما يدعيه أنني محامى المطرب الكبير جداً ومشهور فلان الفلانى، ليرد الأستاذ وائل الإبراشي: (أستاذ أشرف عبدالعزيز، ليرد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى)، فأود تصحيح ذلك بأنني محامٍ للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرين على سبيل المثال لا الحصر منهم الفنان هاني رمزي الفنان أحمد عز والفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق وشركات إنتاج عديدة منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبد المتعال وشركة «anb» الأستاذ أحمد نور والأستاذ ممدوح شاهين والأستاذ سارة الطباخ وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاتة والكابتن إبراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم». وأضاف: «أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩».

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