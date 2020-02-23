شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى عاملة البرلمان» توصي بتسهيل نقل العاملين بالدولة من المحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الحكومة بتسهيل وتيسير إجراءات نقل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من محافظة إلى محافظة أخرى، لتخفيف معاناة عن كاهل الموظفين الذين يعملون في محافظات في غير محل إقامتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية في حالة طلب أي موظف بالنقل من محافظة إلى أخرى بضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وضرورة نقل الموظفين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة على درجات شخصية.
وانتهت اللجنة بمطالبة مكتب المجلس بتوجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء، لتسهيل نقل العاملين بالدولة من محافظة لمحافظة أخرى دون التقييد بتدبير الدرجة.
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