شكرا لقرائتكم خبر عن «باخوميوس» و5 أساقفة يسيمون 6 كهنة جدد للخدمة الروحية و7 شمامسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي صلاة القداس الآلهي، مساء أمس السبت، بمنسابة سيامة 6 كهنة جدد للخدمة الروحية.

وشارك في طقس السيامة 3 أساقفة عموميون لإضافة رعوية لدعم الخدمة الرعوية بالإيبارشية، حيث جرت طقوس الرسامة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور بمشاركة الأنبا ايساك، الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

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وعقب صلاة الصلح، أقيمت صلوات منح سر الكهنوت للشمامسة الستة لينالوا درجة القسيسية، وهم: الشماس معوض جورج كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات باسم القس بشارة والشماس راضي فتحي كاهنًا على مذبح الأنبا بولا الطموهي بكفر داود باسم القس أبوللو والشماس بيشوي صبحي كاهنًا على كنيستي الأنبا تكلا هيمانوت بشرنوب والأنبا بولا ببشارة ومذابح كنائس الايبارشية باسم القس غبريال والشماس كامل فرج كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيدة كاترين بالناصرية باسم القس سمعان والشماس بشاي بولس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيدين بالعامرية باسم القس ونس والشماس بولا ألفي كاهنًا على كنيسة القديس القوي الأنبا موسى الأسود ببنجر مريوط باسم القس أباهور.

وتوجه الآباء الكهنة الجدد عقب القداس لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

وفي ذات السياق، تمت طقوس رسامة 7 شمامسة في درجة دياكون مساء أمس، وذلك تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية غدا الاثنين للخدمة في بعض كنائس قطاع القبة وتوابعها.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وشاركه الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة وتوابعها.

باخوميوس و5 أساقفة يسيمون 6 كهنة جدد للخدمة الروحية و7 شمامسة

باخوميوس و5 أساقفة يسيمون 6 كهنة جدد للخدمة الروحية و7 شمامسة

باخوميوس و5 أساقفة يسيمون 6 كهنة جدد للخدمة الروحية و7 شمامسة

باخوميوس و5 أساقفة يسيمون 6 كهنة جدد للخدمة الروحية و7 شمامسة

باخوميوس و5 أساقفة يسيمون 6 كهنة جدد للخدمة الروحية و7 شمامسة