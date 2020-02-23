شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين و402 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية، توضح زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدان، وجارى الحصر والتدقيق .

وأوضح التقرير أن حالة المحاصيل الشتوية جيدة ومبشرة بالخير وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدان، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج وأن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح يشارك فيها قطاع الخدمات والمتابعة مع معهد المحاصيل الحقلية ومعهد أمراض النبات ومهندسى الإرشاد الزراعى بالإضافة إلى تكليفات للمديرية بالمحافظات بالمتابعة الدورية،

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وأضاف أنه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير جميع التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الانتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة، إنه هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية، مؤكدًا أن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وأضاف الشناوى، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح ، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.