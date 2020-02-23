أخبار مصر | رئيس حي الزاوية: إنجاز 70% من أعمال سوق داير الناحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي الزاوية: إنجاز 70% من أعمال سوق داير الناحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء عصمت عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، عن إنجاز ٧٠٪؜ من أعمال سوق داير الناحية بالزاوية.

وقال "عبدالحميد" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إنه يتم تطوير السوق من خلال المنحة الفرنسية للحي الخاصة بتطويره ورفع كفاءة، وإنشاء مشروعات عملاقة تخدم المواطن.

وأوضح رئيس الحي، أن السوق يحتوي على 136 باكية، تنقسم إلى 22 باكية مساحة 3متر × 2متر، بالإضافة إلى 114 باكية مساحة 2.5 × 2.

ونوه إلى أن السوق يضم باكيات خاصة ببائعي الأسماك والطيور، وتحتوي على أحواض مياه لزوم التنظيف، فضلًا عن باكيات أخرى للأجهزة المنزلية والخضراوات.

