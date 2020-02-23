أخبار مصر | اليوم.. "الأعلى للإعلام" يناقش شكاوى ضد منتحلي صفة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الأعلى للإعلام" يناقش شكاوى ضد منتحلي صفة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، حيث تناقش الشكاوى التي وردت إليها.

وقال "شوقي"، إن اللجنة تناقش في اجتماعها اليوم، عددًا من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ضد منتخلي صفة الصحفي والإعلامي، ويقومون بالنصب على المواطنين وخداع المسؤولين، ويعترفون بذلك على صفحاتهم الشخصية مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن اللجنة ستخرج بتوصياتها، والتي قد تتضمن التقدم ببلاغات للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بأسماء منتحلي الصفة.

وكانت نقابتا الصحفيين والإعلاميين، قد شنت حربًا على الكيانات الوهمية الموازية ومنتحلي الصفة، بالمخالفة للقانون والدستور، وأعدت نقابة الصحفيين قائمة بأسماء منتحلي الصفة والكيانات الوهمية وتقدمت بها في بلاغ للنائب العام، ورصدت نقابة الإعلاميين نحو 60 من منتحلي الصفة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام أيضًا.