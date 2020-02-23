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شكرا لقرائتكم خبر عن "ها ايه تانى".. اعرف أول رد لشيكابالا بعد ايقافه 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود عبد الرازق "شيكابالا" على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى نص على إيقافه 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مباراة السوبر المصرى الأخيرة التى أقيمت فى الإمارات.
ونشر شيكابالا صورة كوميكس ساخرة، عبر الاستوري الشخصي له بعد دقائق من قرارات لجنة الانضباط، قائلا: "ها إيه تانى".
رد شيكابالا
وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتى:
إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
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