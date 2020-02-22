"الآثار" تكشف موعد الانتهاء من ترميم مسلة ميدان التحرير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، إن أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير، جارية على قدم وساق بإيدي فريق من مرممي المجلس الأعلى للآثار المصريين، تمهيدًا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان، والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع أجزاء المسلة، بالإضافة إلى تركيب ورفع الجزء الأخير لها، ذو القمة الهرمية الشكل آواخر الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية، كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

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